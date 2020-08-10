В Пенсионном фонде рассказали украинцам, когда ждать повышения выплат

Об этом сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко, передает «Украина 24».

«Пенсия растет каждый год. Если и говорим о минимальной пенсии, то она определяется на уровне прожиточного минимума. Прожиточный минимум у нас увеличивается дважды в год, и минимальная пенсия повышается. Если мы говорим о пенсии, которая определяется от стажа зарплаты, и она будет выше, чем минимальная, то ежегодно при назначении пенсии учитывается показатель, равный трем годам, предшествующим году обращения за назначением пенсии», - отметила она.

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При этом Охрименко рассказала, что каждый год размер выплат увеличивается, поэтому чем позже человек выходит на пенсию, тем большей она будет.

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Кроме того, она рассказала о том, как быть пенсионерам, которые после выхода на отдых продолжают работать.

«Если человек, оформивший пенсию, продолжает работать, и зарплата его не меняется или уменьшается, то при проведении перерасчета учитывается только страховой стаж, а заработная плата не учитывается, чтобы не уменьшать коэффициент зарплаты», - подчеркнула она.

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