Українська модель та інстадива з 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова порадувала публіку новим гарячим фото

Міла опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram фото Одеського відпочинку, передає Politeka.net (щоб подивитися-проскролльте вниз).

Кузнецова забралася в душову кабіну, там взяла в руку лійку душа і піднесла до губ, немов це мікрофон. З відкритим ротом і мрійливим поглядом убік модель зобразила спів.

При цьому Міла одягнена в сарафані з рослинним візерунком, які ледве вмістив «гідність» значних розмірів.

"Ти класно виглядаєш і типу співаєш добре", "дуже великі бомби", "ви як завжди круто виглядаєте, що там співаєте в душі?» ,- пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Кузнєцова поділилася у себе в Instagram знімком, на якому у всій красі продемонструвала свою головну гордість. На ній було квітчасте плаття з дуже глибоким декольте, з-під якого помітний чорний бюстгальтер зі шлейками навхрест на грудях.

Образ доповнили білі сережки і чорний в білий горох хустинку на голові, зав'язаний по типу обруча.

"У щастя немає завтрашнього дня; у нього немає і вчорашнього; воно не пам'ятає минулого, не думає про майбутнє; у нього є сьогодення — і то не день, а мить.💙 💛 Будьте всі щасливі", – підписала знімок Кузнєцова.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром похвалилася своїми "буйками «в морі:»просто богиня краси".

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