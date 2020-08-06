Известная украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером показала себя, рассказав про съемки

На фото красотка позировала в черном платье с огромным декольте. Как можно заметить, у Милы было довольно большое декольте, зато не оказалось белья. Красотка стояла на местной студии в Одессе. Рядом с ней находилась девушка, скорее всего ведущая. Девушка была в пиджаке, штанах и черных туфлях. Красавицы улыбались на камеру, пока их снимали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня утром снимались для Одесского ТВ канала, настроение на весь день", - написала Мила.

Фанаты поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Хорошая картинка, выглядишь прекрасно. Привет, как дела у тебя и твоих друзей в семье, и у тебя хорошая среда, чтобы отправить тебе свою любовь с друзьями и родными и поцеловать тебя", "Знаменитость по телевизору", "Звёздочка наша", "Вы звезда в своей стране, на самом деле", "Победитель очевиден".

Сообщалось, что известная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась умопомрачительными формами.

Знойная красотка, чья грудь 13-го размера была признана самой большой в Украине, поделилась кадрами из отельного номера, в котором остановилась во время поездки в Одессу.

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