Від того не можна відірвати очі

Популярна українська виконавиця Мішель Андраде порадувала шанувальників розкішними вигинами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих знімках Андраде позує в крихітному купальнику, демонструючи апетитні принади в пружній білизні. Доповнювали образ красуні красиві браслети на руках і кросівки в руці. Попри те, що вона ніяк не підписала кадри, її шанувальники прийшли в неймовірний захват.

«Богиня краси дуже красива», «Мішелька, не дражни», «Не гальмуй, снікерсни», «дуже хочу», «принцеса. Слів немає», «Залипалово», «яка красива, в іншому як завжди», «магічний кадр», - пишуть вони.

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На фото красуня позує у футболці. Зірка позувала досить близько, тому іншого одягу не видно було. Волосся Мішель залишила розпущеним, а сама вирішила залишитися без макіяжу. Андраде здалася в цей раз на природі й можна помітити на тлі дерева.

"Спогади", - підписала фотографію Мішель.

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