Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя в смелом образе

На фото красотка позирует в футболке. Звезда позировала довольно близко, поэтому другой одежды не видно было. Волосы Мишель оставила распущенными, а сама решила остаться без макияжа. Андраде показалась в этот раз на природе и можно заметить на фоне деревья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Память", - подписала фотографию Мишель.

Фанаты, включая Никитюк, поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что за улыбка?", "Я не могу налюбоватьсья", "Какая ты красивая", "Очень милая фотография", "Ты такой цветочек", "Можно больше таких фото?", "Бусинка", "Лучезарная улыбка, без макияжа и вся светишься. Красавица!", "Булочка с корицей", "Ты мой кумир, хочу тоже быть такой как ты жизнерадостной".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап, показала, как она выглядела во время съемок нового клипа.

На кадрах Мишель одета в узкий топ, похожий на купальник, штаны, а сверху накинут пиджак. Девушка томно смотрит в кадр, хотя половина ее лица находится в тени. Фотограф создал волшебную атмосферу, которая добавляет шарма звезде.

Напомним, любимица Потапа Мишель Андраде вытянулась на солнышке в приспущенном топике

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