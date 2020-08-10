Американська модель Ебігейл Рэтчфорд похвалилася розкішними вигинами, розкривши халат

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Чекаю своїх друзів", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Ретчфорд позує з розкритим нарядом, демонструючи розкішні вигини в прозорій білизні. Шанувальники знаменитості прийшли в справжній захват.

«Це фантастика!», «Аж дар мови відбирає», «позаземна просто», «ти дуже мила і сексуальна! Круто», «здається, там дуже і дуже жарко», «наряд - бомба», «дуже красиво вийшло», «Ебігейл, Ти ангел», «краса в простоті! І ти це знову довела», «це занадто красиво для мене», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни й купальників Ебі Ретчфорд похвалилася фігурою в спокусливому купальнику.

Модель стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Дівчина часто постає перед шанувальниками в яскравих, а часом занадто відвертих нарядах, які ідеально підкреслюють її видатні форми. Кілька годин тому вона вирішила порадувати своїх шанувальників новим відвертим знімком.

Нагадавши, Ебі Ретчфорд в панчохах і білизні вигнулася і показала нереальні розміри.

Також Politeka писала, що розкута Ебі Ретчфорд ледве втримала своє багатство в мікро-бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Ебі Ретфорд показала свої самі спокусливі бікіні.