Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла головну роль в популярному серіалі «Величне століття", підкорила ідеальною зовнішністю

Зірка регулярно викладає в Instagram фото, хвалячись своєю ідеальною зовнішністю, повідомляє Politeka.net. Так, на одних з останніх фото красуня продемонструвала шикарну фігуру в напівпрозорому одязі.

Знаменитість позувала біля штор, трохи відсунувши їх руками. Мер'єм обтягнула груди тканиною в горошок. Бюст ідеально сидів в такому одязі незвичного крою. Здавалося, що вона без білизни.

Також чорне мереживо обплело бюст знаменитості, крізь нього можна було побачити "шовкове" тіло актриси.

Зірка прибрала волосся назад, залишивши лише кілька пасом біля обличчя. Вона дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

Фото вийшли дуже гарячими і жіночними.

За 10 хвилин пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі не стримувалися у вираженні почуттів красуні і написали їй масу приємних повідомлень.

"Безсоромна Роксолана", - жартівливо написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі сфотографувалася в легкій чорній сукні, яка ледь прикрила її ідеальне тіло.

Знаменита "Роксолана" з широкою посмішкою і розпатланим волоссям позувала на стільці, спершись руками об спинку і злегка зігнувшись. Поділ сукні задрався і оголив її коліно.

Раніше повідомлялося, що Мер'єм Узерлі здивувала зворушливими сімейними фото з батьками, яких показує вкрай рідко. Батько дівчини Хуссейн Узерлі родом з Туреччини, а мати - німкеня.

За словами Мер'єм, мама у неї дуже сильна і вольова жінка, яка побудувала кар'єру і виховувала чотирьох дітей.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі вразила ніжністю в новому зворушливому образі « " чиста краса!».

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