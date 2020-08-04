Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла главную роль в популярном сериале «Великолепный век», порадовала своей красотой

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала пикантное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

36-летняя Мерьем Узерли сохранила прекрасную внешность и регулярно удивляет поклонников новыми образами. На этот раз актриса сфотографировалась в легком черном платье, который едва прикрыл ее идеальное тело. Знаменитая Роксолана с широкой улыбкой и растрепанными волосами позировала на стуле, опершись руками о спинку и слегка изогнувшись. Подол платья задрался и обнажил ее колено, плечи же прикрывают лишь тоненькие бретельки. Можно заметить, что Мерьем не надела бюстгальтер.

Пользователи социальной сети восхитились внешним видом актрисы и оставили много положительных комментариев под фото:

"Такая живая фотография😍😍😍😍"; "Прекрасная"; "Как красиво ❤️"; "Неотразима, как всегда 😍❤️"; "Конфетка, как обычно"; "Королева"; "Эта улыбка, эта улыбка, как всегда, сводит меня с ума ... улыбка волшебна, точно так же, как человек, у которого она есть, с каждым днем ты становишься красивее, а с каждым днем ты становишься более особенной"; "Я люблю тебя, моя прекрасная девушка! Самая талантливая актриса в мире!"; "Хюрем, без сомнения, вы абсолютно очень красивая и дружелюбная женщина с красивой улыбкой 😍"; "Прекрасный ангел😻"; "Sultan!".

Напомним, что Мерьем Узерли поразила нежностью в новом трогательном образе: «Чистая красота!».

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