Курс валют в Україні 11 серпня різко змінить акценти, долар і євро впаде після тривалого затишшя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Курс валют на 11 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів – 2760,07 грн;

100 євро - 3246,53 грн.

Водночас російський рубль гривня чомусь вирішила «помилувати»: 3,7553 за десять російських банкнот.

Згідно з даними НБУ, до середини минулого дня Долар просів до 2760,43 грн за купюру з Бенджаміном Франкліном. Вчора валюта котирувалася по 2764,86 грн, а значить торги почалися з -4,79 грн.

Євро також впаде. Торги на міжбанку почалися з -21,95 гривні.

Як повідомлялося раніше, економіст Андрій Новак стверджує, що витримувати тяготи карантину в Україні вже ніхто не хоче.

"Мало того, що у нас внутрішнє падіння економіки, а це зростання безробіття, так ще й те, що українці, які розраховували на заробітки за кордон - вони цього зробити не можуть, тому що практично всі країни прийняли досить жорсткі обмежувальні заходи. Багато країн змушують приїжджаючих проходити двотижневу обсервацію. Тобто, дуже багато українців не можуть отримати доходи з закордонних заробітків", – пояснив свою думку експерт.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, гірші прогнози починають збуватися.

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

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