"Имели бы сейчас совсем другой курс"

Выдерживать тяготы карантина в Украине уже никто не хочет

Об этом в интервью Politeka Online заявил известный украинский экономист Андрей Новак

"Мало того, что у нас внутреннее падение экономики, а это рост безработицы, так еще и то, что украинцы, которые расчитывали на заработки за границу - они этого сделать не могут, потому что практически все страны приняли достаточно жесткие ограничительные меры. Многие страны вынуждают приезжающих проходить двунедельную обсервацию. То есть, очень много украинцев не могут получить доходы с заграничных заработков", – пояснил свою мысль эксперт.

То есть, повторил, Новак, налицо двойной удар: и внутренний и внешний.

"Валютные поступления от наших заробитчан фактически спасали валютный баланс. Это, в определенной мере, поддерживало курс гривни. Без этих поступлений от заробитчан у нас курс был бы около 100 (гривен за доллар, – Ред.). Если бы на протяжении многих лет не было огромного валютного потока от наших заробитчан, мы имели бы сейчас совсем другой курс гривны", – продолжил Андрей Новак.

Каждое ограничение властей в условиях пандемии, по мнению экономиста, – это "минус" экономике.

"И в промышленности, и в аграрном секторе, и в сфере услуг – это сплошные минусы. Правительству с одной стороны очень тяжело, а с другой стороны есть примеры того, какие антикризисные программы принимают другие страны. И если их сравнить - нашу и других стран - украинская программа самая слабенькая", – подытожил Андрей Новак.

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