Американська пишногруда модель Ебігейл Ретчфорд показала форми в крихітному купальнику 

Красуня постійно хвалиться досконалостями своєї фігури в Instagram, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель записала сторіз, в якому показала апетитний бюст крупним планом. 

Вогняна брюнетка позувала сидячи, піднісши до свого тіла камеру. Ебі вирішила не знімати свою обличчя, а лише показала у всій красі об'єми, що стоять заздрості. 

Модель стиснула груди між рук, посвітивши найінтимнішим в купальнику тілесного кольору. Великі груди ледь не вивалювалися з настільки крихітного ліфчика. 

Також зірка зачепила і крихітні плавки-бікіні, що зливаються з тілом. Модель розпустила довге чорне волосся і послала своїм шанувальникам повітряний поцілунок. 

Популярні новини зараз

Долар зірветься після підвищення мінімалки, гряде важка осінь: "Побачимо курс більше…"

Сина Віктора Павлика провели в останню путь, фото: на прощанні почули дивовижне послання

Українцям доведеться повернути пенсії та субсидії, важливе роз'яснення: кого залишать без грошей

"Це вже непристойно": фітнес-тренер Усманова занадто сильно натягнула купальник заради гарячого кадру
Показати ще

Варто відзначити, що Ебі обгоріла на сонці, адже її шкіра була червонуватою, а також на тілі відбилися сліди купальника. 

"Згоріла дотла", - підписала фото знаменитість. 

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднено в сторіз, але судячи з інших постів красуні, вона регулярно отримує величезну кількість схвальних відгуків. 

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд постала в смугастому бікіні. Маленький ліфчик стиснув пишний бюст, ледь утримуючи його собою. 

Не можна не відзначити природну красу Ебі. Її великі зелені очі і пухкі губи - варті величезної уваги. 

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд  одягла чорний бюстгальтер, який ледь стримував апетитні груди молодої красуні.

Образ знаменитої моделі доповнила стильна укладка, а також макіяж в бежево-пісочних тонах. 

Нагадавши, Ебі Ретчфорд в ефектному купальнику показала свій соковитий ракурс.

Як повідомляла Politeka, соковита Ебі Ретчфорд в мереживі влаштувала спекотне шоу для чоловіків: топ спокусливих образів.

Також Politeka писала, що апетитна Ебі Ретчфорд в піджаку без білизни блиснула значними "подружками".