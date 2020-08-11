Американська пишногруда модель Ебігейл Ретчфорд показала форми в крихітному купальнику

Красуня постійно хвалиться досконалостями своєї фігури в Instagram, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель записала сторіз, в якому показала апетитний бюст крупним планом.

Вогняна брюнетка позувала сидячи, піднісши до свого тіла камеру. Ебі вирішила не знімати свою обличчя, а лише показала у всій красі об'єми, що стоять заздрості.

Модель стиснула груди між рук, посвітивши найінтимнішим в купальнику тілесного кольору. Великі груди ледь не вивалювалися з настільки крихітного ліфчика.

Також зірка зачепила і крихітні плавки-бікіні, що зливаються з тілом. Модель розпустила довге чорне волосся і послала своїм шанувальникам повітряний поцілунок.

Варто відзначити, що Ебі обгоріла на сонці, адже її шкіра була червонуватою, а також на тілі відбилися сліди купальника.

"Згоріла дотла", - підписала фото знаменитість.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднено в сторіз, але судячи з інших постів красуні, вона регулярно отримує величезну кількість схвальних відгуків.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд постала в смугастому бікіні. Маленький ліфчик стиснув пишний бюст, ледь утримуючи його собою.

Не можна не відзначити природну красу Ебі. Її великі зелені очі і пухкі губи - варті величезної уваги.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд одягла чорний бюстгальтер, який ледь стримував апетитні груди молодої красуні.

Образ знаменитої моделі доповнила стильна укладка, а також макіяж в бежево-пісочних тонах.

Нагадавши, Ебі Ретчфорд в ефектному купальнику показала свій соковитий ракурс.

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