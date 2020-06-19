Американская супермодель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась перед поклонниками невероятными формами в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эта влажность портит мои волосы», - коротко говорится в сообщении.

Уточняется, что на снимке Рэтчфорд позирует в одном боди перед зеркалом, пытаясь «укротить» собственные волосы. А на другом снимке модель демонстрирует элегантные изгибы в крохотном купальнике и наряде в сетку.

Несмотря на это, поклонники Рэтчфорд могли восхищаться красотой кумира лишь безмолвно, ведь кадры девушка выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась пышными формами в узком белье

Звезда неоднократно разгорячала своих поклонников жаркими постами. Этот раз не стал исключением: красотка записала откровенные сториз в Инстаграм.

Эби предстала в тесном черно-белом белье, маленький лифчик едва удерживал огромные прелести модели. Ткань натянулась на груди, держась на тонких бретельках.

Округлости выглядели очень горячо, они соединились, что можно заметить по тонкой линии ткани, соединяющей два треугольника лифчика.

В первом стори бессовестная модель поднесла камеру, как можно ближе. Она не только продемонстрировала большие прелести, но также поиграла с языком.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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