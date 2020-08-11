Відома топ-модель Белла Хадід пограла принадами без білизни

Знаменитість неодноразово публікувала у своєму Instagram фото без спідньої білизни, повідомляє Politeka.net. Видно, що зірка пишається своїми принадами.

Так, деякий час тому в Instagram Белли з'явилися кілька провокаційних знімків. Красуня позувала у футболці, яку зав'язала під грудьми. Зірка блиснула оголеними принадами без ліфчика.

Біла тканина виглядала на досконалих формах просто неймовірно привабливо, і погляд відвести було важко. До того ж, красуня похвалилася тонкою талією і пружним животиком.

Модель натягнула вище стегон найтонші лямки трусиків, які виглянули з-під білих штанів. Проста зачіска доповнила образ.

Хадід посміхалася і грала перед камерою своїми ідеальними вигинами.

За сім годин пост отримав більше одного мільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі по достоїнству оцінили фігуру красуні і написали їй масу приємних повідомлень.

"Розкішна діва", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Белла Хадід з'явилася в новому випуску журналу Elle. Відповідні фото розлетілися по мережі.

Красуня постала в напівпрозорій червоній сукні з рюшами. Неозброєним поглядом видно, що красуня повністю оголена під нарядом. До того ж, Белла злегка відчинила сукню, показавши пружний живіт.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала з подругою в тісному купальнику, який ледь витримує розкішні принади моделі. Дівчата також тримали в руках келих з напоями.

"З днем народження, мій духовний лідер. Королівський вигляд, бажаю тобі ставати тільки сильніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "янголятко не такий простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулася до непристойності, спекотні кадри:»абсолютна Краса".

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