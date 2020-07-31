Топ-модель Белла Хадид снялась без белья вместе с горячей коллегой Витторией Черетти

Как сообщает Politeka.net, откровенное черно-белое фото появилось на странице знаменитости в социальной сети "Инстаграм".

Белла Хадид не стесняется принимать участие в пикантных фотосессиях и позировать без одежды. На этот раз она разделась до пояса вместе со своей подругой-моделью Витторией Черетти, которая топлес приняла весьма необычную позу. Девушка наклонилась набок, согнула одну ногу в колене и оперлась о другую. Руку Виттория приложила к обнаженной груди Беллы Хадид, которая против этого совсем не возражает и сама поддерживает коллегу.

Обе девушки одеты в юбки одинакового фасона, которые подчеркивают их идеально стройные ноги. На приподнятой ноге Виттории Черетти также можно заметить черную туфлю на каблуках, однако обувь Беллы находится за кадром.

Пользователи социальной сети оценили совместную работу Беллы Хадид и ее подруги в комментариях:

"Я в шоке, я дрожу"; "Лучшая модель! 🤩"; "Да! Две горячие леди. Я влюбился"; "Ангелы"; "Близняшки"; "Две красивые детки"; "Белла, твоя фигура выглядит идеально и красиво"; "О, Боже мой, Белла, вы пытаетесь убить нас"; "Красивые кости"; "Две бомбы".

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».