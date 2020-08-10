Співак Томас Нойвірт, який відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, похвалився оголеним виглядом

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку артиста.

Артист поділився кількома пікантними луками.

На одному зі знімків Кончіта Вурст позує в чорному боді з мереживними вставками. Зверху накинута шуба. На ногах артиста – високі червоні чоботи з вузьким носком і на шпильці.

На іншому фото Томас Нойвірт в образі Кончіти Вурст йде в чорному мереживній білизні, поверх якого розкритий світлий плащ. Взутий артист у високі чорні чоботи на шпильці.

Відзначимо, кадри викликали справжній Фурор в мережі.

"О Боже! Це занадто красиво. Я навіть не знаю що сказати. Ідеальне тіло! Кончіта і Том прекрасні! 💋 💞» , «Краща серія ваших фотографій за довгий час», «Ось це так! Ти виглядаєш так приголомшливо! ❤️🔥Який погляд! 💥 Жіноче і чоловіче начало в ідеальному поєднанні. 🙌 Божевілля! 🚀", "Привіт, Богиня», «дуже гаряче», "чесно відмінні фотки і неймовірна фігура", - засипали артиста компліментами в мережі.

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