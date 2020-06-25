«Это то, что я называю ошеломляющим»

Знаменитый певец Том Нойвирт, который выступает под псевдонимом Кончита Вурст, снова всех удивил изменением своей внешности

Как передает Politeka.net, свежее фото артист опубликовал на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

В последнее время Том появлялся везде с короткой стрижкой и без макияжа, отдавая предпочтение более мужественному образу.

Однако на новом фото, он выглядит совсем по-другому. Том Нойвирт позирует с идеально уложенными длинными волосами, которые закрывают часть лица. А глаза подчеркнуты ярким макияжем и накладными ресницами.

Похоже, что артист вернулся к образу Кончиты Вурст, который и прославил его на «Евровидении».

Отметим, такие изменения, судя по комментариям, очень даже понравились фанатам артиста.

«ВАУ, милая! Ты великолепна!», «Идеально», «Это то, что я называю ошеломляющим», «Приятно видеть Кончиту время от времени!», «Эти тени для век выглядят ооочень восхитительно!», «Ты действительно чудесна и красива!», «Королева!!!», - пишут в Сети.

Напомним, Кончита Вурст встревожила обнаженным фото, сообщают о расстройстве: «Одна из немногих, кто…»

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст сразила наповал соблазнительным образом в бусах, перевоплощение впечатляет: «А где парик?»

Также Politeka писала, что Кончита Вурст впечатлила образом в просвечивающемся наряде: «королева драмы».