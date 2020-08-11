Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої пружні сідниці, постала у всій красі на пляжі

Зірка записала гаряче відео, яке оприлюднила у своєму Instagram, пише Politeka.net. Модель підкорила зовнішністю в різних купальниках і не тільки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так красуня пройшлася по пляжу в маленькому купальнику. Зверху красуня накинула прозорий шлейф, який розвивався за вітром.

Верхня частина підкреслила пишні груди знаменитості, а також дозволила полюбуватися неприкритим пресом. "Сталевий" живіт викликав тільки захоплення.

Ніжки були рельєфними від наполегливих тренувань.

На інших кадрах модель позувала сидячи на піску в плавках-бікні і короткій футболці. Красуня забруднилася в піску, блиснувши пружними сідницями на камеру.

За 11 годин пост зібрав майже 70 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі обсипали красуню захопленими коментарями.

"Mi amor", - написав один з шанувальників, що означає: "Моя любов".

Нагадаємо, Сьюзі Кортес була в трусиках-бікіні, які натягнула вище стегон, щоб ще краще показати свої неймовірні сідниці.

Вона трохи вигнулася для більш ефектного кадру.

Видно, що красуня була в маленькому купальнику. Ліфчик обтягнув ідеальні груди моделі.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес позувала у білій прозорій білизні. Красуня практично нічого не прикрила і демонструвала своє тіло перед дзеркалом. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама спокусливо вигнулася, роблячи кадр максимально спекотним.

Фанати були розбурхані побаченим і написали зірці багато компліментів.

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