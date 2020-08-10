Молода модель Дар'я Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з головним героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, спантеличила домашні виглядом

Близько місяця тому чутки про нову кохану Макса підтвердилися, коли друг "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото з відпочинку, на якому Макс позував з молодою красунею Дашею.

І хоча спочатку пара не прокоментувала відносини, намагаючись не давати ніяких подробиць про особисте життя, через пару днів після цього, все ж заявила про новий статус публічно.

Протягом усього часу на фант-акаунтах Михайлюка і шоу" Холостяк " з'являються фото з Дашею і чоловіком. Вони ходять на побачення, проводять разом вечори і навіть політали разом. Цього разу Домашнє фото моделі, яким поділився Макс у себе на сторінці в сторі, викликало чималий ажіотаж. Шанувальники вкрай неоднозначно ставляться до зв'язку чоловіка з молодою дівчиною.

"Макс поділився в сторіз таким милим фото своєї дівчини. Скажіть мі-мі-мі?",- повідомляється на фан-акаунті.

Ось що відповідають фанати: "ні з Настюшею було б набагато краще @k_kirienko", " капець, дитина!Макс хотів сім'ю ось і завів собі дитину!Наварить вона йому борщів і на народжує дітей років🤣», «Клас, в моїй доці теж є такий пінгвінчік 🐧», «Аліна в 100раз краще була», «я по початку подумала що дитина сидить))».

Вже кілька тижнів минуло з того дня, як Хлистун і Михайлюк припинили приховувати свої стосунки. Пару часто помічають на романтичних вечорах, модних заходах і навіть простих прогулянках по місту.

Нещодавно також в соціальній мережі Instagram на фан-сторінці "Холостяка" з'явилися даркие кадри, зроблені на відпочинку пілота і моделі. Зазначимо, кілька днів тому авіасполучення України з іншими країнами були відновлені, тому молодий пілот знову показує, як підкорює небо. Цього разу до нього приєдналася молода обраниця:

"Новеньке фото від Даша дівчини Макса! Ну як вам?", "Жах, Даушлька краще в 100 разів 😒»," ніяк!Чекаємо весілля!", "А хто знає її посилання?", "@flymax305 ти своє щастя про * * ал !", "нехай навіть і зроблені губи, але виглядає вона натуральніше і скромніше ніж Дашка», «навіщо йти на проект якщо можна і так знайти дівчину😉 буть щасливий», «що попало, навіщо було йти на проект, щоб знайти потім в результаті за проектом»," красиві! Ви супер пара!Щастя і любові вам", " так у Даші багато штучного, ну і у цієї губи) Ну ця звичайно симпатична. У цієї хоч губи нормально накачали", - пишуть користувачі.

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