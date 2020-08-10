Молодая модель Дарья Хлистун, которая недавно начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, озадачила домашни видом

Около месяца назад слухи о новой возлюбленной Макса подтвердились, когда друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото из отдыха, на котором Макс позировал с молодой красоткой Дашей.

И хотя изначально пара не прокомментировала отношения, стараясь не давать никаких подробностей о личной жизни, через пару дней после этого, все же заявила о новом статусе публично.

На протяжении всего времени на фант-аккаунтах Михайлюка и шоу "Холостяк" появляются фото с Дашей и мужчиной. Они ходят на свидания, проводят вместе вечера и даже полетали вместе. В этот раз домашнее фото модели, которым поделился Макс у себя на странице в Стори, вызвало немалый ажиотах. Поклонники крайне неоднозначно относятся к связи мужчины с молодой девушкой.

«Макс поделился в сториз таким милым фото своей девушки. Скажите ми-ми-ми?», - сообщается на фан-аккаунте.

Вот что отвечают фанаты: «Нет с Настюшей было бы намного лучше @k_kirienko», «Капец ,ребёнок!Макс хотел семью вот и завёл себе ребёнка!Наварит она ему борщей и на рожает детей лет🤣», «Клас, в моєї доці теж є такий пінгвінчик 🐧», «Алина в 100раз лучше была», «Я по началу подумала что ребенок сидит))».

Уже несколько недель прошло с того дня, как Хлистун и Михайлюк прекратили скрывать свои отношения. Пару часто замечают на романтичных вечерах, модных мероприятиях и даже простых прогулках по городу.

Недавно также в социальной сети Инстаграм на фан-странице "Холостяка" появились даркие кадры, сделанные на отдыхе пилота и модели. Отметим, несколько дней назад авиасообщения Украины с другими странами были возобновлены, поэтому молодой пилот снова показывает, как покоряет небо. В этот раз к нему присоединилась молодая избранница:

«Новенькое фото от Даша девушки Макса! Ну как вам?», «Ужас, Даушлька лучше в 100 раз 😒», «Никак!Ждём свадьбу!», «А кто знает её ссылку?», «@flymax305 ты своё счастье про**ал !», «пусть даже и сделаные губы, но выглядит она натуральнее и скромнее чем Дашка», «зачем идти на проект если можно и так найти девушку😉 буть щаслив», «Что попало, зачем было идти на проект, чтоб найти потом в результате за проектом», «Красивые! Вы супер пара!Счастья и любви вам», «Да у Даши много искусственного, ну и у этой губы) Ну эта конечно симпатичная. У этой хоть губы нормально накачали», - пишут пользователи.

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