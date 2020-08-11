Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, спокусила вигинами в бікіні

Розкішна блондинка часто публікує палкі фото в купальнику та інших сміливих нарядах в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На одних з останніх фото знаменитість постала в червоному купальнику. Модель демонструвала апетитні вигини на пляжі.

Хоск підкреслила свої принади, які ледь не вистрибували з червоного ліфчика. Тонкі бретельки вп'ялися в її плечі. Незважаючи на те, що бюст у зірки невеликий, в цьому купальнику він виглядав красиво, тому можна сказати, що він ідеальний для Ельзи.

Плавки-бікіні також трималися на тонких бретельках, які зірка натягнула вище стегон. Останні красуня прикрила маленьким яскравим порео. Образ модель завершила стильними окулярами.

Хоск розпустила хвилясте волосся, яке тут же розвіяв вітер. Зірка демонструвала досконалу фігуру з усіх ракурсів.

За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі вихваляли модель за її шикарну зовнішність.

"Гіпнотична краса", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Ельза Хоск була в тісному топі, під який не стала надягати нижню білизну. Через тонку тканину проглядався спокусливий бюст зірки. Зверху красуня натягнула величезний светр, який і зробив образ незвичним. Внизу на ній красувалися квітчасті штани.

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск записала відео, де позує в купальнику, накинувши на тіло білу сорочку. Модель покрасувалася на сонечку, блиснувши тонкою талією і пружним животом. До того ж від ідеальної лінії її стегон можна зійти з розуму.

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