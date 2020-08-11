Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, спокусила вигинами в бікіні
Розкішна блондинка часто публікує палкі фото в купальнику та інших сміливих нарядах в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
На одних з останніх фото знаменитість постала в червоному купальнику. Модель демонструвала апетитні вигини на пляжі.
Хоск підкреслила свої принади, які ледь не вистрибували з червоного ліфчика. Тонкі бретельки вп'ялися в її плечі. Незважаючи на те, що бюст у зірки невеликий, в цьому купальнику він виглядав красиво, тому можна сказати, що він ідеальний для Ельзи.
Плавки-бікіні також трималися на тонких бретельках, які зірка натягнула вище стегон. Останні красуня прикрила маленьким яскравим порео. Образ модель завершила стильними окулярами.
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Хоск розпустила хвилясте волосся, яке тут же розвіяв вітер. Зірка демонструвала досконалу фігуру з усіх ракурсів.
За вісім годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі вихваляли модель за її шикарну зовнішність.
"Гіпнотична краса", - написав один з фанатів.
Нагадаємо, Ельза Хоск була в тісному топі, під який не стала надягати нижню білизну. Через тонку тканину проглядався спокусливий бюст зірки. Зверху красуня натягнула величезний светр, який і зробив образ незвичним. Внизу на ній красувалися квітчасті штани.
Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск записала відео, де позує в купальнику, накинувши на тіло білу сорочку. Модель покрасувалася на сонечку, блиснувши тонкою талією і пружним животом. До того ж від ідеальної лінії її стегон можна зійти з розуму.
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