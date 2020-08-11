Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, соблазнила изгибами в бикини
Роскошная блондинка часто публикует жаркие фото в купальнике и других смелых нарядах в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На одних из последних фото знаменитость предстала в красном купальнике. Модель демонстрировала аппетитные изгибы на пляже.
Хоск подчеркнула свои прелести, которые едва не выпрыгивали из красного лифчика. Тонкие бретельки впились в ее плечи. Несмотря на то, что бюст у звезды небольшой, в этом купальнике он выглядел красиво, поэтому можно сказать, что он идеальный для Эльзы.
Плавки-бикини также держались на тонких бретельках, которые звезда натянула выше бедер. Последние красотка прикрыла маленьким ярким порео. Образ модель завершила стильными очками.
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Хоск распустила волнистые волосы, которые тут же развеял ветер. Звезда демонстрировала совершенную фигуру со всех ракурсов.
За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхваляли модель за ее шикарную внешность.
"Гипнотическая красота", - написал один из фанатов.
Напомним, Эльза Хоск была в тесном топе, под который не стала надевать нижнее белье. Через тонкую ткань просматривался соблазнительный бюст звезды. Сверху красотка натянула огромный свитер, который и сделал образ необычным. Внизу на ней красовались цветастые штаны.
Ранее сообщалось, что Эльза Хоск записала видео, где позирует в купальнике, накинув на тело белую рубашку. Модель покрасовалась на солнышке, блеснув тонкой талией и упругим животом. К тому же от идеальной линии ее бедер можно сойти с ума.
Напомним, Эльза Хоск из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях
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