Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, соблазнила изгибами в бикини

Роскошная блондинка часто публикует жаркие фото в купальнике и других смелых нарядах в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На одних из последних фото знаменитость предстала в красном купальнике. Модель демонстрировала аппетитные изгибы на пляже.

Хоск подчеркнула свои прелести, которые едва не выпрыгивали из красного лифчика. Тонкие бретельки впились в ее плечи. Несмотря на то, что бюст у звезды небольшой, в этом купальнике он выглядел красиво, поэтому можно сказать, что он идеальный для Эльзы.

Плавки-бикини также держались на тонких бретельках, которые звезда натянула выше бедер. Последние красотка прикрыла маленьким ярким порео. Образ модель завершила стильными очками.

Хоск распустила волнистые волосы, которые тут же развеял ветер. Звезда демонстрировала совершенную фигуру со всех ракурсов.

За восемь часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхваляли модель за ее шикарную внешность.

"Гипнотическая красота", - написал один из фанатов.

Напомним, Эльза Хоск была в тесном топе, под который не стала надевать нижнее белье. Через тонкую ткань просматривался соблазнительный бюст звезды. Сверху красотка натянула огромный свитер, который и сделал образ необычным. Внизу на ней красовались цветастые штаны.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск записала видео, где позирует в купальнике, накинув на тело белую рубашку. Модель покрасовалась на солнышке, блеснув тонкой талией и упругим животом. К тому же от идеальной линии ее бедер можно сойти с ума.

Напомним, Эльза Хоск из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях

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