Модель Эльза Хоск, которая является ангелом бренда Victoria’s Secret, сверкнула безупречными формами в крохотном белье

Как сообщает Politeka, модель поделилась снимком в крохотном белье, демонстрируя на камеру самые аппетитные места. На других кадрах Хоск позирует уже с покрывалом на плечах, элегантно заглядывая в камеру.

Уточним, что на другом снимке Хоск позирует стоя на коленях, облокотившись на руки. Дополняли образ звезды элегантные серьги и макияж. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Изгибы нереальные», «сейчас выпадут прелести!», «ты ангел», «абсолютная красота и идеал! Просто космос», «мечта», «ты идеал – просто пушка», - пишут они.

До этого сообщалось ранее, известная модель Victoria’s Secret Эльза Хоск показала главную гордость в тесном топе.

Свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Эльза решила прогуляться на пляж. Она надела короткий топ спортивного типа, под который не стала надевать белье. Ее грудь прекрасно просматривалась через тонкую ткань. Вниз Эльза надела длинную юбку, а сверху набросила свитер.

Стоит отметить, что Хоск сделала дополнительный кадр, чтобы поклонники могли рассмотреть ее идеальный бюст.

Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эльза Хоск из Victoria’s Secret спустила штаны, засветив прозрачные трусики: «Бомба».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».