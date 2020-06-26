31-летняя шведская модель, ангел Victoria’s Secret, Эльза Хоск впечатлила оригинальным ракурсом
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала восхитительную фигуру в черном платье. Изюминкой наряда стали многочисленные вырезы в самых соблазнительных местах.
Слегка растрепанная Эльза, с ярким макияжем, снимала себя на телефон, наклонившись, по всей видимости, над зеркалом, лежащем на асфальте. Снимки вышли по-настоящему стильными и крутыми.
"Прииивет, я много работала над тем, чтобы кое-что запустить в течение 6 дней✨✨✨✨", - заинтриговала публику модель.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Ты настоящая модель! Ты фантастическая, ты и Джиджи, - лучшие модели, которые я когда-либо видел! Недостаточно быть красивой, ты должна вдохновлять и удивлять, вот кто ты, 100% супермодель 😍"
"Ты нереальная😍😍"
"Так круто, Эльза! ❤"
"Боже мой, ты идеальная🔝🚀💖"
"Не могу дождаться😍"
"Эльза, ты такая красивая ❤️"
"Так волнительно 😍"
"Наклонись еще"
Ранее мы сообщали, Хоск изумила дерзким фото на лестнице. Эльза приподняла объемную толстовку, хвастаясь стройной фигурой в зеленом бикини. Модели, безусловно, есть что показать: плоский животик и нежные линии не на шутку взбудоражили фанатов. Красотка собрала волосы и устремила игривый взгляд куда-то в сторону.
«Лето», - коротко подписала снимок модель.
К слову, сейчас модель пробует силы на дизайнерском поприще. Недавно она представила собственную марку купальников.
Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».
Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».