31-летняя шведская модель, ангел Victoria’s Secret, Эльза Хоск впечатлила оригинальным ракурсом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала восхитительную фигуру в черном платье. Изюминкой наряда стали многочисленные вырезы в самых соблазнительных местах.

Слегка растрепанная Эльза, с ярким макияжем, снимала себя на телефон, наклонившись, по всей видимости, над зеркалом, лежащем на асфальте. Снимки вышли по-настоящему стильными и крутыми.

"Прииивет, я много работала над тем, чтобы кое-что запустить в течение 6 дней✨✨✨✨", - заинтриговала публику модель.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ты настоящая модель! Ты фантастическая, ты и Джиджи, - лучшие модели, которые я когда-либо видел! Недостаточно быть красивой, ты должна вдохновлять и удивлять, вот кто ты, 100% супермодель 😍"

"Ты нереальная😍😍"

"Так круто, Эльза! ❤"

"Боже мой, ты идеальная🔝🚀💖"

"Не могу дождаться😍"

"Эльза, ты такая красивая ❤️"

"Так волнительно 😍"

"Наклонись еще"

Ранее мы сообщали, Хоск изумила дерзким фото на лестнице. Эльза приподняла объемную толстовку, хвастаясь стройной фигурой в зеленом бикини. Модели, безусловно, есть что показать: плоский животик и нежные линии не на шутку взбудоражили фанатов. Красотка собрала волосы и устремила игривый взгляд куда-то в сторону.

«Лето», - коротко подписала снимок модель.

К слову, сейчас модель пробует силы на дизайнерском поприще. Недавно она представила собственную марку купальников.

Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».