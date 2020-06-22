Известная модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск похвасталась соблазнительной фигурой

Звезда продемонстрировала идеальные изгибы в белье, передает Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу шведской топ-модели. Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз.

На фото 31-летняя Эльза Хоск позирует стоя на белой лестнице. Волосы звезды собраны. Модель загадочно смотрит в сторону. Она приподнимает объемную толстовку, демонстрируя стройную фигуру в зеленом купальнике.

«Лето», - коротко подписала снимок модель.

Отметим, всего за восемь минут фото собрало более 25 тысяч лайков.

Фолловеры восхищаются фигурой модели.

«Убийственное тело», «Выглядишь восхитительно», «Вау», «Идеально», «Зеленый никогда не выглядел так хорошо», «Ты такая красивая», "Ты сногшибальна", - пишут в комментариях.

Интересно, что на карьеру Эльзы Хоск повлиял ее отец. С раннего детства девочку привлекал спорт, а подростком увлеклась баскетболом и собиралась развиваться в этом направлении.

Однако отец взял ситуацию в свои руки и разослал фото во множество модельных агентств. Нала участвовать в показах она в 14 лет.

В 2015 году Эльза Хоск стала одним из 12 «ангелов» бренда Victoria’s Secret.

Сейчас Эльза пробует силы на дизайнерском поприще. Недавно она представила собственную марку купальников.

Напомним, что нежная Эльза Хоск из Victoria’s Secret развалилась на кровати, засветив самые вкусные места: «Ничего себе».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эльза Хоск из Victoria’s Secret спустила штаны, засветив прозрачные трусики: «Бомба».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск из Victoria’s Secret в миниатюрном бикини засветила самые сладкие места: «Как с другой планеты».