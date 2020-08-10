Школярів, які здали цього року ЗНО на 200 балів, нагородять матеріально

Таке рішення ухвалили запорізькі депутати на позачерговій сесії в обласній раді.

Повідомляється, що передбачено близько 62 тисяч гривень для нагородження преміями школярів, які написали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів.

Абітурієнти отримають майже 5 тисяч гривень.

Зазначимо, цього року в Запорізькій області 14 учасників ЗНО отримали 200 балів з основних предметів. Це вдвічі більше, ніж у роком раніше.

Зазначимо, виплати за найвищі бали ЗНО отримують і в інших регіонах.

У Мукачеві за вищі бали за підсумками тестування абітурієнти мають шанс на отримання стипендії у розмірі від 20 до 100 тисяч гривень. Для них за рахунок освітньої програми виплачується стипендія в 20 тисяч за отримання 200 балів з одного предмету, 50 тисяч – за 400 балів з двох предметів, і 100 тисяч – за 600 балів з трьох предметів.

Обіцяли премії і школярам з Харкова. Там у 2020 році зафіксовано 31 найвищий показник.

Премії отримають і на Львівщині. Передбачено винагороду у 5000 грн випускникам закладів освіти Львова, які отримали 200 балів за результатами ЗНО з базової дисципліни, по 10 000 грн, які отримали 400 балів, та 20 000 грн, які отримали 600 балів.

Нагадавши, абітурієнтів терміново попередили про новий предмет, що ще доведеться вчити.

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