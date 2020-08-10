Школьников, сдавших в этом году ЗНО на 200 баллов, наградят материально

Такое решение приняли запорожские депутаты на внеочередной сессии в областном совете.

Сообщается, что предусмотрено около 62 тысяч гривен для награждения премиями школьников, написавших внешнее независимое оценивание на 200 баллов.

Абитуриенты получат почти 5 тысяч гривен.

Отметим, в этом году в Запорожской области 14 участников ВНО получили 200 баллов по основным предметам. Это вдвое больше, чем в годом ранее.

Отметим, выплаты за самые высокие баллы ЗНО получают и в других регионах.

В Мукачево за высшие баллы по итогам тестирования абитуриенты имеют шанс на получение стипендии в размере от 20 до 100 тысяч гривен. Для них за счет образовательной программы выплачивается стипендия в 20 тысяч за получение 200 баллов по одному предмету, 50 тысяч – за 400 баллов по двум предметам, и 100 тысяч – за 600 баллов по трем предметам.

Обещали премии и школьникам из Харькова. Там в 2020 году зафиксирован 31 наивысший показатель.

Премии получат и на Львовщине. Предусмотрено вознаграждение в 5000 грн выпускникам учреждений образования Львова, которые получили 200 баллов по результатам ВНО по базовой дисциплине, по 10 000 грн, которые получили 400 баллов, и 20 000 грн, которые получили 600 баллов.

Напомним, абитуриентов срочно предупредили о новом предмете, что еще придется учить.

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