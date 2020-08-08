Все, что известно на данный момент

После сдачи ЗНО на украинских абитуриентов ждет сюрприз - новый предмет Как передает Politeka.net, об этом сообщили на портале "Освита". Так, в высших учебных заведениях Украины собираются внедрить курс «Инновационное предпринимательство и управление стартап проектами» в рамках проекта «Предпринимательский университет».

Уже в первом семестре 2020-2021 учебного года преподаватели университетов пройдут предварительное обучение по тематике курса, учебная программа будет интегрирована в университетах в рамках существующих дисциплин или как предмет на выбор.

Основатель YEP Андрей Заикин подчеркнул, что данная дисциплина будет официально засчитываться, как основной предмет.

По словам генерального директора директората науки и инноваций МОН Юлия Безвершенко, нововведение позволит расширить доступ к знаниям украинских стартаперов и изобретателей.

"С одной стороны, курс даст новые знания и практики студентам и преподавателям, а с другой - в перспективе позволит университетам привлечь дополнительные средства от внедрения своих разработок. Также важно, чтобы в курсе был акцент на рассмотрение кейсов по научной составляющей", - отметила она

Во время курса студенты создадут собственные стартап проекты и подадут их на участие в конкурсе стартапов. Лучшие команды получат индивидуальную менторскую поддержку.

Ранее мы рассказывали, что в ВНО-2020 приняли участие свыше 380 тысяч абитуриентов.

2020 год оказался рекордным. Дело в том, что в этом году максимальное количество баллов за тестовую работу получили 447 человек, это на 63% больше, если сравнивать с 2019 годом.

Организаторы ВНО-2020 этот феномен объяснили тем, что из-за карантина ученики сидели дома и имели больше времени подготовиться к важному тестированию. Однако, количество тех, кто на 200 баллов написал русский, уменьшилось едва ли не вдвое.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

Как сообщала Politeka, ЗНО-2020: абитуриентам объявили порог для прохождения тестов, кто сможет поступить в вуз

Также Politeka писала, что ЗНО-2020: абитуриенты получат большие выплаты за результаты тестов



