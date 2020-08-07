Украинские выпускники начали получать деньги за пробное ЗНО, которое было отменено

За первую неделю свои средства уже получила половина участников тестирования - более 110 тысяч 554 зарегистрированных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сумма возвращенных средств – 27 миллионов 354 тысячи гривен, что составляет 52,15% от общей суммы (52 миллиона 450 тысяч гривен).

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В Министерстве отметили, что средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью, вызванной китайским вирусом, и ее последствиями.

Все предусмотрен возврат денег 218 663 тысячам выпускников школ.

Вернуть день, заплаченные за пробное ЗНО, можно с 1 июля до 1 декабря 2020 года через отделения "Приватбанка". Если не успеть в эти временные рамки, то получить деньги обратно будет уже невозможно.

Процедура возврата выглядит следующим образом:

  • Если участник пробного ЗНО является клиентом "Приватбанка", банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет.
  • Если у участника пробного ЗНО нет счета в "Приватбанке", то на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карту и перечислил на нее денежные средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, подтверждающий личность.

банковская карта

Цена пробного ВНО в 2020 году была от 138 до 150 гривен, в зависимости от региона участника, который на нем зарегистрировался. В стоимость входили услуги по разработке тестовых заданий, макетированию, тиражированию и отправке тестовых тетрадей. "Настоящее" ЗНО в Украине является бесплатным.

По данным заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко, всего участники пробного ЗНО оплатили государству 53 миллиона гривен.

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