Украинцам рассказали, как карантин повлиял на процесс поступления абитуриентов в вузы

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал замглавы МОН Андрей Витренко, передает Politeka.net.

По его словам, в этом году существенно увеличилось число абитуриентов, а сама кампания была перенесена на месяц.

"Началась регистрация электронных кабинетов, на сегодняшний день 125 тыс. кабинетов поступающих на базе полного среднего образования и 35 тыс. поступающих в магистратуру. Кампания отложена на месяц в связи с пандемией, кроме того, есть такая особенность, что разрешено электронное поступление и для льготных категорий. Если вы имеете право на льготу, вы можете прийти в любое учреждение высшего образования и зарегистрировать право на льготу, не обязательно это должен быть вуз, в который вы хотите вступать", - заявил заместитель министра образования.

Витренко также добавил, что на сегодняшний день очень высокий запрос на бюджетную форму обучения, поэтому будет серьезный конкурс среди выпускников.

"Это первый год, когда количество абитуриентов растет, оно выросло примерно на 11%. Также это первый год, когда мы получили больше бюджетных мест, примерно на 7%, есть очень большой запрос на бюджетную форму обучения", - продолжил он в эфире телеканала.

Подытоживая, Андрей Витренко объяснил, как именно карантин облегчил процесс поступления в вузы.

"Карантин упростил процесс, есть несколько опций подачи документов, появилась возможность электронного кабинета. В прошлом году 98% абитуриентов воспользовалось электронными кабинетами. Вторая опция – возможность переслать свои документы через "Укрпочту", и третья – через систему электронной почты на официальную почту вуза", - резюмировал замглавы МОН.

Ранее мы рассказывали, что в ВНО-2020 приняли участие свыше 380 тысяч абитуриентов.

2020 год оказался рекордным. Дело в том, что в этом году максимальное количество баллов за тестовую работу получили 447 человек, это на 63% больше, если сравнивать с 2019 годом.

Организаторы ВНО-2020 этот феномен объяснили тем, что из-за карантина ученики сидели дома и имели больше времени подготовиться к важному тестированию. Однако, количество тех, кто на 200 баллов написал русский, уменьшилось едва ли не вдвое.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

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