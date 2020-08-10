Стюардеса з Росії викликала ажіотаж в мережі яскравим косплеєм, скопіювавши образ Анджеліни Джолі у фільмі "Малефісента"

Дівчина поділилася роликом у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз). Грим з блідим обличчям, червоною помадою і видатними вилицями, який один в один збігається з тим, що показаний у фільмі, знамениті чорні ріжки, а також вдалий монтаж зробили цей ролик хітом.

"Як вам?🙈❤️ По-моєму вийшло круто 😍", - запитала стюардеса думку користувачів.

Коментуючі прийшли в повний захват, засипавши дівчину компліментами: і її красу, і талант.

"Миленька така Малефісента вийшла))"

"Емм, я завжди думав що в тому фільмі знімалася Джолі, а виходить, що це була Alenastewardess ☺ ️"

"Це просто бомба яка схожість🔥"

"Один в один ♪ "

"Не відрізнити!!!😻😻"

"Дуже круто! Але, я хочу більше стервозності в погляді, а ти лялькова♪"

"Ну просто як дві краплі😍 😍 нереально красива 👍 💋 "

"Російська Малефісента 100% 😍 🙈 "

"Відправила Анджеліні-то??🔥😍"

"Краще оригіналу навіть 🔥"

Раніше ми повідомляли, в мережі обговорюють смертельно худу Джолі, що вийшла на прогулянку з сином. Актриса була одягнена в чорне безформне плаття на бретельках, яке оголило її руки. Крім цього, вона одягла незвичайну захисну маску, на якій були зображені стрілки.

Варто відзначити, що особливу увагу шанувальників привернули руки зірки, які були схожі на руки старої виснаженої жінки. Вони виглядали як руки відьми з фільму, в якому знімалася зірка. Правда, Малефісента відпочиває в порівнянні з нинішнім видом актриси. Ноги Джолі теж виглядали дуже худими.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі налякала траурним видом на прогулянці з донькою, мережа кипить: "як бабка».

Як повідомляла Politeka, болісно худу Джолі в безформному одязі зняли на прогулянці з сином: «краси вже немає».