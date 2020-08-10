Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала фігуру в сміливій сукні з глибоким декольте

Будучи представником декількох модних брендів, дівчина не боїться експериментів. Завдяки великому вибору одягу, вона кожен день блищить в нових нарядах і причому робить це молода модель завжди в своєму стилі. Щоб підкреслити привабливість, Гюль вибирає дуже різноманітні сукні, але завжди з незмінним акцентом на значних розмірів грудей.

Цього разу дівчина, яку називають копією Кім Кардашьян через пишні форми, з'явилася на публіці в чорно-золотій сукні з незвичайним принтом і нереальним декольте з розрізом прямо під грудьми. Форми Гюль ледь помістилися в наряд, а застібка на бюсті ледь витримує напругу, що видно на фото в Instagram. Саму Бахарі це не бентежить-моделі подобається, коли сукні дуже тісні.

"Освітлення було вимкнено, але мої нігті і волосся точно світилися!. 🤷 🏻 ♀ ️ 🤣 ",- жартівливо зазначила модель під фото.

Ось що відповідають фанати:

"Ваааааа так жарко" « " Королева😍 😍 😍 😍 😍", " як називається Це плаття🙌 🏻❤️", " hit'em дотепність, що кучеряве волосся! 😂 ", "Ти красивіше Лоли Феррарі", "приголомшливі», «дійсно, дитинко ти приголомшлива", " Ось це так! 😍 ", "Прекрасне фото! Ти ідеально підходиш для програми❤️", «гарне вбрання🔥,» любителькам красивих суконь«,»Ти виглядаєш чудово".

До цього ми розповідали, що модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе на відпочинку.

На фото красуня показала себе в рожевому купальнику: великих трусиках і мініатюрному ліфчику. Зірка сиділа спиною до камери і демонструвала велику п'яту точку. Гюль була на пляжі і перебувала біля самої води. Як можна помітити, дівчина відпочивала в Сент-Люсія, острів в Карибському морі.

Шанувальники красуні закидали кумира "тоннами" коментарів, а сам знімок лайкнули більше п'яти тисяч разів.

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