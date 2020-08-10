Українська співачка Настя Каменських похвалилася кадром з відпочинку

Вона опублікувала фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", пише Politeka.net.

На знімку Каменських позує в яскравій сітчастій пляжній міні-сукні, під якою надітий купальник-бікіті, але він практично зливається з кольором шкіри, і створюється враження ніби на співачці тільки легка ажурна накидка.

Співачка стоїть під пальмою на тлі морського пейзажу. Вона закриває очі руками і широко посміхається.

"Закрийте очі і пориньте в найтепліші спогади. І нехай вони поцілують твою душу ❤️", - підписала артистка знімок.

Каменських не всояла перед спокусою показати себе з красивою засмагою на морі, хоча, як відомо, зараз вона знаходиться в Україні.

Зазначимо, артистку навіть запідозрили у вагітності.

"А навіщо така засмага??", "Красуня улюблена💋»,"яка засмага", "яка красуня❤️", "дуже класна", "вагітна", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше сама Каменських зізнавалася, що вже готова стати мамою. Будучи ведучою шоу " Розсміши коміка. Діти", вона розповідала, що відчуває себе комфортно поруч з дітьми, адже вони заряджають позитивною енергією.

Нагадавши, щаслива Каменських у відвертому купальнику показала бюст після поповнення в родині:"Груша".

Як повідомляла Politeka, ефектна Настя Каменських втерла ніс Ані Лорак після пластики.

Також Politeka писала, що Каменських розбурхала фігурою в занадто тісному купальнику.