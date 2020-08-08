Популярная украинская певица Настя Каменских показала своих новорожденных малышей

Несколько дней назад в семье Каменских и Потапа произошло пополнение. Как уже сообщалось, Собачка звезды по кличке Мими родила щенят. В в этот раз в социальной сети Инстаграм певица запостила очень милое и домашнее видео, на котором изображены несколько мини-копий Мими и счастливая Настя, тискающая малышей.

Так, на новом ролике звезда мило пообнималась со щенятами, потискала их, держа у себя на животе и даже на шее. Настя в домашнем виде с удовольствием продемонстрировала, как целует одного из щенков и посмеялась на камеру.

«You are p🐾ewfection 🤍 Let your morning starts with these cutenesses ☺️», - пишет Настя.

Вот что отвечают пользователи:

«Какая стоимость будет собачек ?», «Good morning ✨💫🎶💙», «10 раз передивилась😍», «Шшшшшладкие такие💗💗💗», «Какая прелесть», «Милотааа❤️», «Вы просто нежность❤️❤️», «Ой мимими ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ хотел бы подержать», «Просто любовь», «Какие же они милашки», «Счастливые и беззаботные».

Ранее муж Насти, рэпер и продюсер Потап рассказывал, что очень переживает из-за того что, Мими на сносях, а его жена может в любой момент поехать на гастроли, и ему придется принимать роды самостоятельно.

Но, судя по кадрам, супруги справились вдвоем.

Фолловеры поздравляют любимую звезду.

«Какая же она красивая мама», «Какие милые», «Урааа💋 дождались! Тысячу поздравлений», «Миленькие детки🤗😍», «Поздравляюс пополнеием в семье», «Супер ... мои поздравления», «Какие малютки», - умиляются пользователи сети.

Видео с пополнением у Каменских тронуло и Олю Полякову. «О, Боже», - прокомментировала она кадры.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".