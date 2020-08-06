Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась фигшурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На фото Каменских позирует в купальнике пастельного оттенка с пикантной шнуровкой на груди. Кудрявые волосы Каменских распущены, она смотрит в сторону.

«Один взгляд говорит гораздо больше, чем тысяча слов», - написала артистка на испанском.

При этом в Сети обсуждают фигуру певицы.

«Такая ты сочная!🔥🔥🔥», «Ваааау, сексуальная фигура я тебя люблю», «Поправилась и худеть не нужно🔥», «Ты крутая», «Самая женственная фигура!», «Пышка», «Очень», «Красивая», «Вау», «Просто нереально красивая», «Фигура груша, оставайся стройной», - пишут в комментариях.

Напомним, днем ранее Настя Каменских поделилась радостной вестью о пополнении. Собачка звезды по кличке Мими родила щенят. В сети певица запостила очень трогательное видео, на котором изображены новоиспеченная мама и ее малыши.

«Мими и ее маленькая команда☺️ Добро пожаловать в этот мир🙏», - написала артитска.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".