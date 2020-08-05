Знаменитая украинская певица Настя Каменских подразнила жарким фото из отдыха, позируя в черном бикини

Настя не так давно вернулась из Турции, затем отправилась в Одессу на отдых. И теперь решила порадовать сеть жарким кадром, а также посветить фигурой в модном черном купальнике.

Так, стройная Настя показала в социальной сети Инстаграм на своей странице яркое фото. Певица взбудоражила поклонников новым образом. Многие стали обсуждать наряд звезды, а другие — ее эффектные формы.

После похудения девушка совсем не стесняется фигуры, поэтому с радостью ее демонстрирует:

«И пока👏», «Шикарна🔥», «Самая любимая красотка 😍😍♥», «Тебе идёт чёрный цвет, Настюша, ты просто...🔝», «Круто как 🔥🔥🔥 а моего мужа никуда не допросишься поехать отдохнуть ... одни нервы с ним», «Мне одной кажется, что у нее слишком длинная рука? Кажется, кто-то перебрал с фотошопом», «Красотка👍», «более- менее ничего», «Красоткаа, так тримати😍😍🔥», «Бегемотик», «Begemotik 🌞», - пишут пользователи.

Также ранее Настя поделилась утренним кадром, сделанным во время отдыха в отеле. На своей странице в социальной сети Инстаграм певица восхитила видом без макияжа и украшений.

Так, на фото Настя запечатлена в банном халате и с полотенцем на голове. Она позировала сидя на стуле, около небольшого столика, на котором стоит тарелка с фруктами.

«Утро - самое важное время ☀️ От того, как мы проведём его, зависит весь наш день. Попробуйте провести его в полной тишине, без гаджетов, а просто вы и ваши мысли 😌 Прислушивайтесь к тому, что думаете и представьте, каким классным будет ваш день. И есть большая вероятность, что он именно таким и будет! 🥰», - написала Каменских.

Вот как отреагировали фанаты:

«Одна я с утра думаю «та за шооо» ? 🤪 если бы мое утро было бы таким как на фото))) мечты мечты ))», «Настя, можно сделать трибьют на это фото? Вы прекрасны 😍😍», «Когда Вы так смотрите, Анастасия, силы прибавляются! И день точно пройдет на Ура!🙏», «Дала совет Настя, проснувшись сразу за телефон взялась,писать пост об утре без гаджетов😂».

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".