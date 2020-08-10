У Студії вперше відверто про все розповіли

Автор і актор студії Кварталу 95 Олександр Пікалов заразився китайським вірусом

Про те, як протікало захворювання, він розповів в інтерв'ю для каналу Зе Інтерв'юер.

"Я не сумнівався, що я перехворію. Як це ковід - і без мене? Все, що відбувається в нашому житті, я повинен випробувати", – заявив актор.

За словами 44-річного артиста, він тиждень провів в Алескандрівській лікарні в Києві.

Комік порівняв хворобу з ситуацією, коли його на мотоциклі збив автомобіль. "Стан, коли ти відчуваєш себе повним дурнем", - зазначив Пікалов. З його слів, він переніс класичну форму захворювання з температурою 37,5 градуса.

"Сука, все болить, ломить і так прикро", - описав самопочуття артист.

Пікалов підкреслив, що після одужання в його організмі були виявлені антитіла і зараз він не заразний для оточуючих.

Шоумен подякував лікарям, які зробили все можливе, а також терпіли його і пожартував, що він п'є, курить і у нього все працює.

Нагадаємо, Пікалов в інтерв'ю також розповів про трагедію, яка стала великим шоком для всього «Кварталу 95».

У 2007 році в ДТП загинув один з ключових артистів Студії музикант Анатолій Костюк.

Це стало великим ударом для всієї команди, а особливо для Євгена Кошового, оскільки Костюк був його кумом.

Нагадавши, "Квартал 95 "втратив головну зірку після витівки, друг Кошового не витримав:" зовсім вже..."

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