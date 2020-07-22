Украинский юморист и актер «Квартала 95» Степан Казанин удивил выходкой во время отдыха с женой на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Вот и обнулились✌️Устье Дуная и Вилково🔥Красиво, вкусно, весело, клёво🦈и Липовато🤣», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Казанин позирует вместе со своей женой, с которой решил залезть на знак «0 км». Это стало причиной бурных комментариев со стороны его поклонников.

«Ну и зачем ты туда залез? Упасть хочешь?», «какие вы яркие», «ты безбашенный, Серега», «класс», «Обнуление особенно в моде в этом году... :)», «так и до нашего Измаила доберетесь», «красиво, весело, круто», «огонь!», — пишут они.

Также мы рассказывали, что актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя Сергей), удивил, как умело обращается с кувалдой.

Артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал за интересным занятием.

Так, друг комика Евгения Кошевого Степан остался без зрителя и денег из-за карантина, но не отчаялся. Артист побывал на территории Аккерманской крепости, где предлагается в качестве развлечения выковать себе монету. Нужно с силой ударить кувалдой по подготовленной металлической пластине, что, собственно артист и сделал, показав в конце плоды своих трудов.

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