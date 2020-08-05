Актер и втор студии «Квартала 95» Александр Пикалов поделился подробностями ухода из проекта Дениса Манжосова

Об этом он рассказал в интервью Анатолию Анатоличу, видео появилось на Youtube-канале Зе Интервьер.

Пикалов дал волю эмоциям и раскрыл некоторые подробности ухода Манжосова, который вместе с Владимиром Зеленским, Евгением Кошевым и Еленой Кравец стояли у истоков проекта.

«Нас же одно время называли семьей. Вот есть же в семьях, брат с братом толком не общается. Или говорят: «Вот чего они развелись, такая была хорошая пара». Вы же всего не знаете. Был, значит, определенный момент, кто-то готов подвинуться, кто-то не готов. Но прежде всего на тот момент не готов был Денис», - отметил артист.

Пикалов рассказал, что после ухода из Квартала 95 Манжосов отправился в Америку: «Не то, что его там взяли, в окно выбросили. У Дениса был неплохой уже на тот момент базис, у него было, где жить, у него были какие-то сбережения. И уехал же он от нас не просто в Кривой Рог, он же тогда в Америку поехал, поехал учиться».

По словам Пикалова, Манжосов выиграл «зеленую карту».

«Он как обычный человек, который начал искать другого светлого будущего. Просто здесь он прекратился, а там он начался», - отметил актер Квартала 95.

Пикалов подтвердил, что с Манжосовым больше не общается. При этом он отметил, что считает поступок товарища ошибкой.

«Видать есть такие моменты, когда люди действительно друг от друга настолько устают, что… И когда говорят: «Так давай…». А уже не надо, ни на, ни ему. Вот переросло, не поговорили в определенный момент. Видать его выходка уже совсем не надеваемая на голову», - заявил Пикалов.

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