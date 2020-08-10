62-річна Людмила Балан, зіркова мама співака Дана Балана, підкорила мережу моложавим виглядом у купальнику
Як передає Politeka.net, відома молдовська телеведуча і співачка Людмила Балан показала підтягнуті форми на свіжому знімку, опублікованому в Instagram.
Так, блондинка осідлала "залізного коня" в чорному бікіні незвичайного крою і купальній міні-спідничці. Красуня широко розставила ноги, спрямувавши свій погляд кудись вдалину, позуючи посеред моря. Варто відзначити, Людмила виглядає на цьому сонячному знімку просто приголомшливо.
"Поверни обличчя до сонця, і всі тіні залишаться позаду...", - підписаний кадр.
Користувачі прийшли в невимовний захват, зазначивши в коментарях розкішний зовнішній вигляд жінки.
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"Ну яка ж Ви шикарна жінка❤️"
"Тепер зрозуміло в кого пішов Дан 🙈 😍Ну ви просто неперевершена😍"
"Ось це так👍Дай вам Бог і в 102 виглядати так само!!!😍"
"Красуня, всім би так виглядати у ваші роки"
"Воуу...🔥 🔥 Жінка ви що робите?! 🔥 🔥 ❤ ️ вау"
"Це фантастика, я горю♪"
"Як можна бути настільки красивою ??? Це незаконно 😍🔥❤🤤"
Раніше ми повідомляли, в одному з випусків "Голосу країни" глядачі не змогли не помітити вражаючу схожість мами Дана зі співачкою Тіною Кароль. Людмила Балан зробила синові сюрприз, з'явившись на сцені проекту.
Жінка викликала фурор - на тлі чуток про роман її сина з колегою по "Голосу" Кароль. Багато хто відзначили схожість співачки з Людмилою Балан. Обидві - ефектні і стильні блондинки з привабливою фігурою.
Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".
Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".