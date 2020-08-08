Украинская шоувумен травести-дива Монро впечатлила фанатов снимками, сделанными со знаменитостями
Как сообщает Politeka.net, подборку из архивных фотографий артистка выложила на своей странице в соцсети Инстаграм.
На одной из них Монро запечатлена в обнимку с молдавским музыкантом Даном Баланом, которому по слухам приписывают роман с украинской исполнительницей Тиной Кароль. На снимке Монро в белом платье тесно прижалась к груди загорелого Балана, который обнял ее за талию.
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Кроме Балана, шоувумен показала снимок, сделанный и с самой Тиной Кароль.
Еще одним неожиданным сюрпризом стала фотография с российской скандальной балериной Анастасией Волочковой. Две блондинки прижавшись друг к другу попозировали перед камерой.
Кроме прочего , есть фотография с известным ресторатором и нардепом от «Слуги народа» Николаем Тищенко. Тогда он был совсем молодым и едва узнавемым.
«Звезды - тоже люди🤗 Просто немного больше тщеславны, амбициозны и шизанутее, чем вы😉», - написала она в Инстаграм.
Пользователи в соцсетях не прошли мимо и отреагировали на фотоснимки восторженными комментариями.
«Какая красотка», «Хочу сказать, что Вы всё краше с каждым годом, ну правда👸🧚♀️❤», «Кароль такая клевая тут) девчонка», «Моя ты Мотивашка-Вдохновляшка!!!! Спасибо, сделала мне день👍», «Монритта - агонь! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️», - пишут люди.
Напомним, травести-дива Монро поразила переменами во внешности, топ горячих образов.
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