Українська модель та інстадива з 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова порадувала публіку новими гарячими кадрами

Дівчина вийшла в світ у відвертому вбранні. Міла опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відео з фестивалю блогерів, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, красуня опрацювала запис в додатку, "домалювавши" собі милі котячі вушка. Модель всунула в камеру вражаючий бюст в нескромному декольте, заінтригувавши жаркими рухами тіла. Міла в білому сарафані з рослинним принтом "пограла" засмаглими принадами, обдарувавши шанувальників чарівною посмішкою.

Користувачі не змогли пройти повз, щедро нагородивши Кузнєцову у відповідь компліментами:

"Дівчина дуже красива♪"

"Які великі, багаті дині у вас 😈"

"Яка гарна кішечка на відмінній тусовочці ☺️️"

"Видно що вечірка вийшло крутою і веселою 😍 👍 👍"

"Красуня, просто очей від тебе не відвести)))"

"На фестивалі ти точно була найкрутіша!"

"Там напевно вся увага на вас, і ваш виріз"

Раніше ми повідомляли, Кузнєцова поділилася у себе в Instagram знімком, на якому у всій красі продемонструвала свою головну гордість. На ній було квітчасте плаття з дуже глибоким декольте, з-під якого помітний чорний бюстгальтер зі шлейками навхрест на грудях.

Образ доповнили білі сережки і чорна в білий горох хустинка на голові, зав'язана по типу обруча.

"У щастя немає завтрашнього дня; у нього немає і вчорашнього; воно не пам'ятає минулого, не думає про майбутнє; у нього є сьогодення — і то не день, а мить.💙 💛 Будьте всі щасливі🥰", – підписала знімок Кузнєцова.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром похвалилася своїми "буйками «в морі:»просто богиня краси".

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