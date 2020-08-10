Популярна телеведуча і блогер Настя Івлєєва вирішила похвалитися ефектною зовнішністю в чорному міні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
На фотографії Івлєєва позує в чорній мінісукні, демонструючи елегантність і красу. В руках модель тримає щось схоже на рукавицю червоного кольору. Доповнювали образ знаменитості красиві окуляри й манікюр.
Шанувальники знаменитості прийшли в справжнє захоплення від побаченого, хоча шанувальники сама Івлєєва ніяк не підписала фотографію.
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«Хороша!», «це повний краш», «нічого не крав але її вкрав би», «Мама Бос!», «Мама мія ти богиня 😍», «ти схожа на ікону стилю», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що телеведуча і блогер Настя Івлєєва показала запальний танець разом з ще однією зіркою "Орла і решки" - Юлією Коваль
Знаменитість вирішила станцювати в студії разом Юлією Коваль. Зірка вбралася в сірі джинси-кльош з розрізами на литках, а також легкий червоний топік, під який не стала надягати бюстгальтер. Юлія Коваль для танців одяглася в яскраву рожеву футболку і світло-сині джинси.
Нагадавши, як виглядала Івлєєва з "Орла і решки" до того, як стати популярною: топ рідкісних фото з минулого.
А ще Politeka писала, що Івлєєва розстебнула штани й розбурхала схудлою фігурою: "а де груди?».
Також Politeka повідомляла, що оприлюднено топ образів Івлєєвої з "Орла і решки", які легко повторити.