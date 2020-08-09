Тут є, на що подивитися

Знаменита модель Кайлі Дженнер влаштувала дорослі танці з подругою, вбравшись при цьому в тісний топ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Вчили цей танець буквально п'ять хвилин тому", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Дженнер з подругою, вбравшись в тісні наряди, виконують запальний танець на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів, які буквально закидали кумира компліментами.

«Як трясуться! Ідеальний розмір», «боже, аж вивалюються! Нічого скромніше не було?», «це танець для дорослих! Ідіть вчіть далі», ти робиш це дуже круто, крихітка», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер розбурхала новим образом в леопардовому костюмі.

Красуня взяла участь у записі кліпу двох виконавиць Карді Бі й Megan Thee Stallion на пісню "WAP".

У відеороботі Кайлі гуляє по будинку в леопардовому костюмі. Боді з великим декольте підкреслило великі груди. Тонкі смужки тканини ледь приховували собою значні форми моделі, які підстрибували від кожного руху.

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала свої найгарячіші образи

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер впихнула пишні форми в тісну футболку

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала виглядом в провокаційному вбранні