Знаменита модель Кайлі Дженнер влаштувала дорослі танці з подругою, вбравшись при цьому в тісний топ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Вчили цей танець буквально п'ять хвилин тому", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Дженнер з подругою, вбравшись в тісні наряди, виконують запальний танець на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів, які буквально закидали кумира компліментами.

@kyliejenner

learned this dance 5 minutes ago @stassiebaby

Популярні новини зараз

Пенсії злетять після підвищення мінімалки, нові суми і коли чекати грошей: "підвищать двічі"

Нацбанк прийняв кардинальне рішення щодо готівки, що буде з купюрами: "З 1 вересня..."

Роздягнена українська Джолі заворожила райським виглядом у морі: на фото можна дивитися вічно

Віктор Павлік заговорив про покійного сина, молода дружина не витримала: "Спочивай з Богом, ти тепер..."
Показати ще
♬ VIBEZ - DaBaby

«Як трясуться! Ідеальний розмір», «боже, аж вивалюються! Нічого скромніше не було?», «це танець для дорослих! Ідіть вчіть далі»,  ти робиш це дуже круто, крихітка», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер розбурхала новим образом в леопардовому костюмі.

Красуня взяла участь у записі кліпу двох виконавиць Карді Бі й Megan Thee Stallion на пісню "WAP".

У відеороботі Кайлі гуляє по будинку в леопардовому костюмі. Боді з великим декольте підкреслило великі груди. Тонкі смужки тканини ледь приховували собою значні форми моделі, які підстрибували від кожного руху. 

Нагадавши, Кайлі Дженнер показала свої найгарячіші образи

А ще Politeka писала, що соковита Кайлі Дженнер впихнула пишні форми в тісну футболку

Також Politeka повідомляла, що пишнотіла Кайлі Дженнер розбурхала виглядом в провокаційному вбранні