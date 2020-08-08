Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер взбудоражила новым образом в леопардовом костюме

Красотка приняла участие в записи клипа двух исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion на песню "WAP", пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В видеоработе Кайли гуляет по дому в леопардовом костюме. Боди с большим декольте подчеркнуло большую грудь. Тонкие полосочки ткани едва скрывали собой внушительные формы модели, которые подпрыгивали от каждого движения.

Корсет выделил тонкую талию Дженнер. Интимные места, в частности, упругие ягодицы не были ничем прикрыты и смотрелись шикарно.

Пышные бедра и красивые ноги также стоят внимания. Особенно длинные ботфорты, выделившие стройные ножки знаменитости.

Звезда шла уверенной походкой, демонстрируя и роскошные формы. Она подошла и открыла дверь, после чего запись в Инстаграм обрывается.

Фанаты Кайли были в восторге именно от этой части видео. Пользователи сети говорили о том, что их кумир выглядит чудесно и засыпали звезду комплиментами.

"Так хороша!", - написал один из комментаторов.

Напомним, фанаты за несколько дней до дня рождения Кайли Дженнер разместили фото, сделанные на ее 20-летие.

Так, например, Кайли можно увидеть в белом полупрозрачном боди, обтянувшее все ее изгибы. Большое декольте идеально смотрелось на груди звезды. Дженнер обула "стриптизерские" туфли на большой прозрачной платформе.

Также были размещены и другие фото в белье.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер разместила в Инстаграм фото из совместной фотосессии с моделью Анастасией Караниколау, являющейся лучшей подругой звезды. На фото девушки запечатлены в прозрачных платьях и чулках.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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