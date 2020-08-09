Модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася принадами в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує за столом в пікантному топі, який ледь витримує розкішні принади знаменитості. Сама красуня доповнила образ окулярами, а також красивими браслетами й макіяжем.

Кадри знаменитість ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в справжнє захоплення від побаченого.

«Оце крихта, чорт», «які великі у тебе ... очі», «це мрія, а не тіло», «дуже сексуально і мило», «боже, він зараз по швах трісне! Неможливо дивитися на таку красу спокійно», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель білизни й купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардаш'ян", похвалилася апетитними формами.

Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці й пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

У мережі Instagram знаходиться безліч фанатських сторінок красуні. На одній з них кілька годин тому з'явився надзвичайно відвертий знімок Квітко

Нагадаємо, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "це шикарно".

Як раніше повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в дірявому купальнику стиснула "булочки" прямо перед камерою:»дуже соковита".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко ледь втримала солодкі кексики "в тонкому ліфчику:"краще всякого десерту".