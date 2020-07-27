Популярная модель Анастасия Квитко, которую из-за происхождения называют российской Кардашьян, похвасталась пышной фигурой в необычном купальнике

Как передает Politeka.net, на фан-странице модели появилось фото, на котором Квитко предстала в дырявом купальнике. По бокам и на груди костюма виднелись разрезы, которые давали возможность рассмотреть, что же у нее под ним.

Анастасия села спиной к камере, сильно сжав свою необъятную «пятую точку». Аппетитные «булочки» модели буквально свели с ума поклонников, которые оставили под постом множество комплиментов ее пышной красоте.

«Очень красивая и сочная», «Супер девушка», «Ты котик», «Вы красивы, и у вас есть прекрасный зад», «У тебя аппетитные формы», «Вы потрясающая женщина», «Любовь моя Анастасия, ты ангел с небес, который утешает мое грустное сердце», - пишут поклонники пышногрудой модели.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко без лишней скромности примеряет различные купальники, ведь каждый садится на нее идеально. Фигуристая модель любит откровенные фотосессии, в которых у нее есть возможность посветить своими прелестями.

Благодаря своей фигуре Квитко получает много рекламных контрактов с брендами купальников и нижнего белья.

Напомним, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко едва удержала сладкие "кексики" в тонком лифчике: "Лучше всякого десерта".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко вышла на прогулку, сверкнув объемами в маленьком топике: "Это шикарно".