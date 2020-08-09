Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "российской Кардашьян", похвасталась аппетитными формами

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

В сети Instagram находится множество фанатских страниц красотки. На одной из них несколько часов назад появился необычайно откровенный снимок Квитко (чтобы увидеть соответствующее фото доскрольте новость до конца).

Модель позирует на фоне заманчивого пейзажа: необъятный океан и дикие джунгли. Солнечные лучи светят таким образом, что акцентируют внимание на ее аппетитном бюсте, при этом лицо модели осталось в тени.

Квитко надела белое платье-мини с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь, тонкую талию и роскошные бедра. В дополнение к наряду она подобрала тонкие браслеты в тон платью. Завершают картину макияж с идеальным цветом лица, накладными ресницами и чувственными губами натурального оттенка. А также распущенные по плечам волосы. Получилось необычайно ярко, откровенно и стильно.

Неудивительно, что пользователи сети не смогли сдержать эмоций и начали засыпать девушку всевозможными комплиментами.

«Это пожар!», «ты сумасшедшая! Ты супер! Бомба», «вау, какие прелести. Чертовски хороша», «божественная красота», «у меня аж слюни потекли от такой красоты», Красотка внеземная», «черная пантера! Космос», «аж выпрыгивают», «ммм, божественные изгибы», — пишут в комментариях.