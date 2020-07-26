Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "российской Кардашьян", похвасталась аппетитными формами

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

В этот раз модель показала своим поклонникам, какую одежду предпочитает носить во время прогулок по городу. Что уж там говорить - похоже пышнотелая красотка не стесняется появляться на людях в пикантных нарядах.

Новый аутфит фанаты звезды представили всего несколько часов назад, и он уже успел набрать массу лайков и комментариев.

Анастасия для нового выхода в свет подобрала вещи, способные виртуозно подчеркнуть все достоинства ее фигуры: тонкую талию, пышную аппетитную грудь, а также роскошные бедра.

Знаменитая красавица блистает в длинной струящейся юбке, главные изюминки которой – высокая посадка, необычный крой, а также блестящая ткань. К ней она нашла идеальную пару: крошечный топ с лифом светло-бежевого оттенка, едва прикрывающий бюст - ткань настолько натянулась, что едва ли не рвется от ее объемной груди.

Волосы распущены по плечам, яркий макияж и несколько аксессуаров – Квитко выглядела соблазнительно и стильно.

Поклонники принялись комментировать новую публикацию модели, восхищаясь красотой и ее фигурой.

«Это шикарно, детка», «Оу, они слишком большие», «Ты такая дерзкая милашка, получайте наслаждение», «Боже мой, как ты выдерживаешь эти формы😍😍», «Эй, красавица», «Поцеловать тебя так и хочется».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.