Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, устроила жаркие съемки на пляже

Анастасия каждый день старается провести день насыщенно и активно делится фото и видео, сделанными на отдыхе в своем профиле в социальной сети Инстаграм каждый день. Модель прославилась именно благодаря довольно внушительным формам в сочетании с тонюсенькой талией.

Квитко стала успешной моделью довольно быстро, даже несмотря на то, что ее рост всего 162 сантимента, а вес на момент старта карьеры становил 70 кг. Анастасия отказывается худеть, поэтому её кадры из отдыха или съемок в белье, которое она рекламирует, получают всегда массу комментариев.

На новом фото, к примеру, Анастасия позировала в модном черном купальнике на пляже. Довольно тесный лифчик звезды выглядел ненадежно, ведь тонкая ткань без бретелек едва ли могла удержать внушительных размеров грудь. О пикантном образе Квитко поклонники написали так:

«Какой грешный ангелочек», «Красотка с дъявольской улыбкой❤❤ «, «Это супер соблазняет на пляже», «Как можно удержаться?», «Просто любовь к твоим формам, лучше всякого десерта💜💜», «Чрезвычайно великолепный вид, я чувствую опасность ❤️❤️❤️», «Вы действительно великолепны», «Аппетитная и очень загорелая😋😋😋😋😋😋,» «Как хорошо, когда такая фигура😍😍😍».

В самом начале своей карьеры Настя выглядела заметно проще – до пластики и увеличения форм девушка была весьма скромной и милой. Постепенные изменения не только принесли ей уверенность в себе, но и славу.

Пять лет назад Анастасия даже получила предложение от компании Kanye West Clothing. С брендом, занимающимся производством модной одежды, дизайн новых моделей создает музыкант Канье Уэст, девушка решила посотрудничать на страх и риск.

Примечательно, что жена рэпера Канье — Ким Кардашьян, с которой так часто сравнивают саму Квитко. После этого карьера модели девушки заметно пошла вверх. Сейчас Анастасия рекламирует белье и купальники, поэтому в ее профиле много таких снимков, как звезда представила недавно. Позируя в белом бикини Анастасия выглядела весьма эффектно, ведь ее формы нельзя скрыть такими крошечными лоскутками ткани.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.