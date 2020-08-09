Модель Анастасия Квитко, более известная как российская Ким Кардашьян, похвасталась прелестями в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует за столом в пикантном топе, который едва выдерживает роскошные прелести знаменитости. Сама красотка дополнила образ очками, а также красивыми браслетами и макияжем.

Кадры знаменитость никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Вот это крошка, черт», «Какие большие у тебя…глаза», «это мечта, а не тело», «очень сексуально и мило», «боже, он сейчас по швам треснет! Невозможно смотреть на такую красоту спокойно», — пишут они.

Как сообщалось ранее, российская модель Анастасия Квитко похвасталась аппетитными прелестями.

Как известно, красотка имеет достаточно выдающиеся формы, которыми хвастается постоянно, позируя на камеру в пикантных и местами откровенно непристойных нарядах.

Страница модели в сети буквально "усеяна" снимками в соблазнительных позах. В частности, один из них красотка сделала в тесном мини с декольте, которое едва выдерживало "близняшек" Квитко.

Напомним, что Анастасия Квитко вышла на прогулку, сверкнув объемами в маленьком топике: "Это шикарно".

Как ранее сообщала Politeka, Анастасия Квитко в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная».

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко едва удержала сладкие "кексики" в тонком лифчике: "Лучше всякого десерта".